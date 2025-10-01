ڈی سی بھکر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کونسل کا اجلاس
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔۔
اس موقع پرسی ای او ایجوکیشن شازیہ توصیف،ڈی ای او سکینڈری منیر احمد اولکھ،ڈی ای او ایلمنٹری (زنانہ) نگہت جمیل،ڈی ای او ایلیمنٹری(مردانہ)اخترحسین سندیلہ اورگورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول کھچی کلاں کی ہیڈ مسٹریس و سٹاف کے افراد بھی موجود تھے ۔اجلاس میں سکولوں کی مجموعی کارکردگی،انرولمنٹ میں اضافہ سمیت انفراسٹرکچر کے امورکا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ گرلز ایلمنٹری سکول کھچی کلاں کی ہیڈ مسٹریس کو احکامات جاری کیے کہ وہ سکول کے ایلمنٹری ونگ کی انرولمنٹ میں ہر ممکن اضافہ یقینی بنانے کیلئے بھرپور اقدامات کریں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اساتذہ اپنی ذمہ داریاں پوری محنت اور دیانتداری سے ادا کریں سٹاف کی حاضری اورکارکردگی کو بہتر بنایا جائے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ہدایت کی کہ سکول انتظامیہ والدین سے قریبی روابط استوار رکھیں اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی کو اختیار کریں۔