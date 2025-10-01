ڈمپنگ پوائنٹ کی بدبو نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا
بھیرہ(نامہ نگار ) ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہر کا کچرا اکٹھا کرنے کے لیے اسلام پور لوکڑی لنک روڈ پر قائم کیے گئے ڈمپنگ پوائنٹ سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن نے ۔۔۔۔
عوام کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے اور وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔ مقامی رہائشیوں اشرف علی، محمد یعقوب، فتح محمد اور محمد نعیم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ ٹنوں کے حساب سے کچرا یہاں پھینکا جا رہا ہے مگر اسے ری سائیکل یا تلف کرنے کے لیے تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا گندگی اور تعفن سے علاقے میں بچوں اور بزرگوں کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام پور لوکڑی لنک روڈ کے ساتھ بنائے گئے اس ڈمپنگ پوائنٹ کو فوری طور پر کسی غیرآبادی علاقے میں منتقل کیا جائے تاکہ شہریوں کو بیماریوں اور مشکلات سے نجات مل سکے ۔