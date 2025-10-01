وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت خوشاب میں بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون
خوشاب(نمائندہ دُنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں خوشاب پولیس بھی پیشہ ور بھکاریوں کیخلاف کریک ڈاون شروع کر دیا ۔۔۔۔۔
گزشتہ 24گھنٹوں میں پولیس نے ضلع کے مختلف علاقوں سے 37بھکاریوں کو قانون کے گرفت میں لے ان خلاف مقدمات درج کئے ، ضلعی دفتر پولیس سے جاری ہونیوالی رپورٹ کے مطا بق تھانہ سٹی جوہرآباد میں6، تھانہ صدر جوہر آباد میں 7،تھانہ خوشاب میں 3،تھانہ کٹھہ سگھرال میں 3، تھانہ قائد آباد میں 7،تھانہ نور پور تھل میں 2تھانہ جوڑہ کلاں میں 4اور تھانہ نوشہرہ میں 2پیشہ ور بھکاریوں کیخلاف انسدداد گداری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کئے گئے ۔