ریسکیو 1122 ضلع خوشاب کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے اہم اجلاس

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ضلع خوشاب کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے اہم اجلاس۔۔۔۔

 ریسکیو کنٹرول روم کے انچارج محمد شکیل کی زیر صدار منعقد ہوا جس میں ب تایا گیا گیا کہ ضلع خوشاب میں پنجاب ایمرجنسی سروس کو گزشتہ ماہ ستمبر میں میں مجموعی طور پر 17562 ایمبر جنسی کالز موصول ہوئیں، پنجاب ایمرجنسی سروس نے اپنا رسپانس ٹائم برقرار رکھتے ہوئے 3395 متاثرین کو ریسکیو کیا ان ایمرجنسی کالز میں422 روڈ ٹریفک کے حادثات، 2499 میڈیکل ایمرجنسیز، 01پانی میں ڈوبنے ،12 آتشزدگی،48 کرائم اور410 دیگر ایمرجنسیزجن میں کام کے دوران چوٹ لگنے ، چھت سے گرنے وغیرہ و دیگر ایمرجنسیز شامل ہیں ۔ریسکیو عملہ نے 1040 معمولی متاثرہ لوگوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی جبکہ2319 شدید متاثرہ لوگوں کو بروقت طبی امداد مہیا کر کے مقامی ہسپتالوں میں منتقل کیا جبکہ ریسکیو پیشنٹ ریفرل سروس کے تحت بہتر علاج کے لئے سرکاری ہسپتال سے دوسرے سرکاری ہسپتالوں میں 304 متاثرہ مریضوں کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے منتقل کیا گیا۔

 

