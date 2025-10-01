2منشیات فروش گرفتار،40لٹر دیسی شراب مشکوک شخص سے ناجائز اسلحہ برآمد
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈی پی اور خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کے احکامات کی روشنی میں ضلع خوشاب میں ناجائز اسلحہ اور منشیات کیخلاف چلائی جانیوالی مہم زور پکڑ گئی گزشتہ روز صدر پولیس جو ہر آباد نے ۔۔۔۔
دو شراب فروشوں کو شراب لے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے مجموعی طور پر 40لٹر دیسی شراب برآمد کی جبکہ دوران گشت ایک مشکوک شخص کو دوران شک قانون کی گرفت میں لے کر دوران تلاشی اس سے ایک تیس بور پسٹل اور دو کارتوس برآمد کئے ، تینوں ملزمان کیخلاف امتناع منشیات ایکٹ اور آرمز ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔