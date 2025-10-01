ڈی پی اور خوشاب کا تھانہ سٹی جوہرآباد کا اچانک معائنہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈی پی اور خوشاب ڈٖاکٹر عمارہ شیرازی نے ڈی ایس پی ذولفقار حسن کے ہمراہ تھانہ سٹی جوہر آباد کا اچانک معائنہ کیا۔۔۔۔
انہوں نے اس دوران محرر آفس میں مینول ریکارڈ اور فرنٹ ڈیسک میں آن لائن ریکارڈ کی پڑتال کی اور تھانے میں صفائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ، بعد ازاں نے انہوں نے جہلم پر قائم پولیس پکٹ کا معائنہ کیا اور وہاں تعینات ملازمین کی ڈیوٹیاں چیک کیں اور وہاں پر تعینات افسران و ملازمین کو ہر لمحہ چوکس رہنے کی ہدایات جاری کیں