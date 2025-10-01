صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی اور خوشاب کا تھانہ سٹی جوہرآباد کا اچانک معائنہ

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈی پی اور خوشاب ڈٖاکٹر عمارہ شیرازی نے ڈی ایس پی ذولفقار حسن کے ہمراہ تھانہ سٹی جوہر آباد کا اچانک معائنہ کیا۔۔۔۔

 انہوں نے اس دوران محرر آفس میں مینول ریکارڈ اور فرنٹ ڈیسک میں آن لائن ریکارڈ کی پڑتال کی اور تھانے میں صفائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ، بعد ازاں نے انہوں نے جہلم پر قائم پولیس پکٹ کا معائنہ کیا اور وہاں تعینات ملازمین کی ڈیوٹیاں چیک کیں اور وہاں پر تعینات افسران و ملازمین کو ہر لمحہ چوکس رہنے کی ہدایات جاری کیں 

