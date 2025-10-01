تھل کینال روڈ خستہ حال، گہرے گڑھوں سے حادثات کا خطرہ بڑھ گیا
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں تا پپلاں براستہ سیفن پل تھل کینال روڈ کی حالت دن بدن خستہ حال ہوتی جا رہی ہے ۔ ۔۔۔۔
سڑک کے کناروں پر مٹی بہہ جانے سے گہرے گڑھے بن چکے ہیں جس سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے ۔شہریوں کے مطابق گڑھوں کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے اور حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں، خاص طور پر رات کے اوقات میں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ہائی وے حکام سے فوری طور پر سڑک کی مرمت کا مطالبہ کیا ہے ۔