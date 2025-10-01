شوہر کاتشدد،بیوی تھانے پہنچ گئی ،مقدمہ درج کر لیا گیا
شاہ پور صدر (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا) قصبہ کنڈان میں شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔سمیرا ناز مضروب حالت میں پولیس تھانہ شاہ پور سٹی پہنچ گئی۔۔۔۔
، پولیس نے سمیرا ناز کی رپورٹ پراس کے شوہر مظہر اقبال کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے سمیرا ناز نے بتایا کہ ملزم صبح کے وقت چھری لے کر اس پر حملہ آور ہو گیا اور اسے تشدد کانشانہ بنایا اور لاتوں مکوں سے اسے بری طرح زدوکوب کر دیا جب اہل محلہ چھڑانے آئے تو ملزم نے دیر سے کھانا بنانے کا بہانا بنایا ۔ لوگوں کی منت سماجت پر ملزم دھمکیاں دیتا ہوا فرار ہو گیا۔