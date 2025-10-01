بے نظیر انکم سپورٹ کے سنٹرز پر خواتین کیلئے اضافی عملہ تعینات
شاہ پور صدر (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا)بے نظیر انکم سپورٹ کے سنٹرز پر خواتین کی سہولت کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا گیا ہے سنٹرز پر رقوم کی تقسیم کے دوران نظم و ضبط کو یقینی بنایا گیا ہے ۔۔۔۔
مستحق خواتین کے لیے رقوم کی تقسیم کا عمل تقریبا پورے ہفتے ہی جاری رہے گا ادائیگی سنٹرز پر سہولت کے لیے رہنمائی ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے ۔یہ بات اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میمونہ رانا نے بتائی ، انہوں نے کہا کہ مستحق خواتین کو مالی امداد کی فراہمی کے لیے 2 سنٹرز قائم کر دیے گئے خواتین کی رقوم کی ادائیگی کو شفاف بنانے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں خواتین کے رش کو مدنظر رکھتے ہوئے ریٹیلر کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے جہاں پر پینے کا ٹھنڈا پانی اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں اس موقع پر انچارج ایچ بی ایل ملک محمد علی ، سلطان عالم ، محمد قاسم و دیگر موجود تھے ۔