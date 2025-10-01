کندیاں موڑ کے قریب لوڈر رکشہ میں آگ، گائے لاپتہ، بچھڑا جھلس گیا
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں موڑ کے قریب اچانک لوڈر رکشہ میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں گائے اور بچھڑا لوڈ تھے ۔ واقعہ کے نتیجے میں رکشہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔۔۔۔
جبکہ گائے موقع سے بھاگ نکلی، جس کی تلاش کے باوجود کوئی سراغ نہ مل سکا۔تفصیلات کے مطابق چک 5 ڈی بی کا رہائشی شخص لوڈر رکشہ میں ایک گائے اور بچھڑا لے جا رہا تھا کہ کندیاں موڑ کے قریب اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ پٹرولنگ پولیس کی بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پا لیا گیا تاہم رکشہ مکمل طور پر جل چکا تھا۔ گائے موقع سے فرار ہو گئی جبکہ بچھڑا معمولی جھلس گیا۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔