اے سی کلورکوٹ کا مختلف علاقوں کا دورہ،صفائی کا جائزہ
کلورکوٹ (نا مہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے جمیل چلڈرن پارک میں زیر تعمیر واٹر فلٹریشن پلانٹ پر جاری کام کا معائنہ کیا، اس موقع پر انہوں نے پارک میں موجود کانٹے دار جھاڑیوں کو ختم کرایا۔۔۔۔
جو معصوم بچوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی تھیں بعدازاں اسسٹنٹ کمشنر نے سبزی منڈی میں نیلامی (بولی) کے عمل کا جائزہ لیا اور آڑھتیوں کو ہدایت کی کہ دکانداروں کو مناسب قیمت پر سبزی فراہم کی جائے تاکہ عوام کو ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء دستیاب ہو،شہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ مین بازار میں پانی کا چھڑکاؤ کرایا گیا جبکہ تمام چوکوں پر چونے کے حاشیے لگائے گئے تاکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔اسی طرح نورین مارکیٹ پرانی سبزی منڈی مسجد کے باہر کئی ماہ سے جمع کچرے کے ڈھیروں کو صاف کرایا گیا۔