آٹے گندم کی روک تھام، اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا ہر نو لی موڑ اور چشمہ چیک پو سٹوں کا دورہ

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)ضلعی انتظامیہ کے افسران گندم وآٹے کی سمگلنگ کی روک تھام یقینی بنانے کے سلسلہ میں فیلڈ میں متحرک۔اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چوہدری ظفر اقبال نے گذشتہ شب ہر نو لی موڑ اور۔۔۔۔

 چشمہ چیک پو سٹوں کا دورہ کیا۔انہوں نے محکمہ ریو نیو، فوڈ اور پو لیس کے عملہ کے ہمرا ہ چیک پوسٹ سے گزرنے والے ٹرکوں کی بلٹیوں کو چیک کیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے چیک پوسٹوں پر تعینات عملہ کو ہدایت کی کہ حکو متی ویژن کے مطابق گندم اور آٹے کے سدبا ب کیلئے چیک پوسٹوں کا عملہ ہمہ وقت الرٹ رہے اور چیک پو سٹوں سے گزرنے والی گاڑیوں کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھی جائے ۔

 

