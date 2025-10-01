صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے مقدمہ میں گرفتار اشتہاری ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ چاپری پولیس نے قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔۔۔۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ چاپری نے قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم جمشید اقبال سے دوران تفتیش انکشاف پر مستعملہ وقوعہ اسلحہ رپیٹر بندوق 12 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ چاپری میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

