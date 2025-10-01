ہرنولی پولیس کی کارروائی، پیشہ ور بھکاری گرفتار، مقدمہ درج
کندیاں (نمائندہ دنیا) تھانہ ہرنولی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔۔۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر ضلع بھر میں گداگری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ تھانہ ہرنولی نے کارروائی کرتے ہوئے محمد رشید سکنہ 3 ایم ایل پپلاں کو گداگری ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق پیشہ ور بھکاری نہ صرف عوام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں بلکہ ٹریفک حادثات کا بھی سبب بنتے ہیں۔