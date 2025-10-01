صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹا و گندم کی اسمگلنگ روکنے کیلئے اسسٹنٹ کمشنر کا چیک پوسٹوں کا دورہ

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)پنجاب حکومت کی ہدایت پر آٹا و گندم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چوہدری ظفر اقبال نے چشمہ بیراج اور ہرنولی چیک پوسٹوں کا اچانک دورہ کیا۔۔۔۔۔

اس موقع پر محکمہ ریونیو، فوڈ اور پولیس کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ انہوں نے چیک پوسٹوں سے گزرنے والے ٹرکوں کی بلٹیاں چیک کیں اور عملے کو ہدایت دی کہ حکومتی احکامات کی روشنی میں اسمگلنگ کی ہر ممکن روک تھام یقینی بنائی جائے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ تمام چیک پوسٹوں پر عملہ 24 گھنٹے الرٹ رہے اور مشکوک گاڑیوں کی کڑی نگرانی کی جائے ۔

 

