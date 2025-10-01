صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی کی جھوٹی واردات کی اطلاع کرنے پر مقدمہ درج

  • سرگودھا
ڈکیتی کی جھوٹی واردات کی اطلاع کرنے پر مقدمہ درج

شاہ پور صدر (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ جھاوریاں نے ایک شخص فیصل ولد محمد یار تلہ کے خلاف ڈکیتی کی جھوٹی واردات کی اطلاع کرنے پر مقدمہ درج کرلیا ہے پولیس کے مطابق فیصل نے۔۔۔۔

 کال کی کہ نامعلوم ڈاکووں نے اس سے 43 ہزار روپے چھین لئے ہیں جب پولیس موقع پر پہنچی تو ڈکیتی کا کوئی ثبوت نہ ملا پوچھ گچھ پر پتا چلا کہ فیصل کی محمد سجاد سے لڑائی ہوئی تھی جس پر فیصل نے ڈکیتی کی جھوٹی کال کر دی پولیس نے وقت ضائع کرنے اور سائبر کرائم ایکٹ کے تحت فیصل کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر