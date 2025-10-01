ڈکیتی کی جھوٹی واردات کی اطلاع کرنے پر مقدمہ درج
شاہ پور صدر (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ جھاوریاں نے ایک شخص فیصل ولد محمد یار تلہ کے خلاف ڈکیتی کی جھوٹی واردات کی اطلاع کرنے پر مقدمہ درج کرلیا ہے پولیس کے مطابق فیصل نے۔۔۔۔
کال کی کہ نامعلوم ڈاکووں نے اس سے 43 ہزار روپے چھین لئے ہیں جب پولیس موقع پر پہنچی تو ڈکیتی کا کوئی ثبوت نہ ملا پوچھ گچھ پر پتا چلا کہ فیصل کی محمد سجاد سے لڑائی ہوئی تھی جس پر فیصل نے ڈکیتی کی جھوٹی کال کر دی پولیس نے وقت ضائع کرنے اور سائبر کرائم ایکٹ کے تحت فیصل کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے