سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پاکستان نے عالم اسلام کو سر پرائز دیا ،غوث محمدنیازی
سعودی عرب کا ایک مشترکہ دفاعی حکمت عملی کے تحت ایک پیج پر کھڑاہونا جارحیت کی لپیٹ میں آنیوالے مسلم مماک کیلئے ایک بڑی خوشخبری ہے م مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کیلئے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر دستخط کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان نے عالم اسلام کو ایک بڑا سر پرائز دیا ،مسلم لیگ(ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران سنیٹر ڈاکٹر غوث محمدنیازی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے نے اس عظیم معاہدہ سے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ۔ اس معاہدہ کے بعد نہ صرف حرمین شریفین پاکستان کی نیو کلیئر چھتری میں آ گئے بلکہ پاکستان پر منڈلانے والے بھارت اور اسرئیل کی جارحیت کے خطرات بھی معدوم ہو گئے ۔خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمدنیازی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک مشترکہ دفاعی حکمت عملی کے تحت ایک پیج پر کھڑاہونا جارحیت کی لپیٹ میں آنیوالے مسلم مماک کیلئے ایک بڑی خوشخبری ہے م مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کیلئے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر دستخط کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان نے عالم اسلام کو ایک بڑا سر پرائز دیا ،مسلم لیگ(ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران سنیٹر ڈاکٹر غوث محمدنیازی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے نے اس عظیم معاہدہ سے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ۔ اس معاہدہ کے بعد نہ صرف حرمین شریفین پاکستان کی نیو کلیئر چھتری میں آ گئے بلکہ پاکستان پر منڈلانے والے بھارت اور اسرئیل کی جارحیت کے خطرات بھی معدوم ہو گئے ۔