سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا بھکر کے جنرل بس سٹینڈ کا دورہ
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر/چیئرمین ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بھکر محمد اشرف کی ہدایت کی روشنی میں سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ملک شیر بہادر چھینہ نے جنرل بس سٹینڈ کا دورہ کیا۔۔۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے بس سٹینڈ میں موجود دکانداروں اور اڈہ منیجرزکو ہدایات جاری کی کہ وہ اپنی دکانوں کی تزئین و آرائش سمیت رنگ روغن کا کام دو یوم کے اندر مکمل کریں تاکہ جنرل بس سٹینڈ پر آنے والے مسافروں اور شہریوں کوصاف ستھرا،کشادہ اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے مزید کہا کہ تمام دکاندار اپنی دکانوں کی ضروری تعمیر و مرمت کا کام بروقت مکمل کریں تاکہ بس اڈے کو خوبصورت اور جاذبِ نظر بنایا جا سکے ۔