نوسرباز نے شہری کو پچاس ہزار روپے سے محروم کر دیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نوسرباز نے شہری کو پچاس ہزار روپے کی نقدی سے محروم کر دیا، بتایا جاتا ہے کہ 100جنوبی کا رہائشی ساجد غلہ منڈی میں سامان لینے آیا ہوا تھا۔۔۔

جہاں اسے ایک موٹرسائیکل سوار نے رک کر آوا ز دی اور پوچھا کہ مجھے پہچانا؟ جس پر مذکورہ شخص نے کہا کہ شائد آپ ٹھیکیدار ہیں جس پر موٹرسائیکل سوار نے اسے گلے لگا کر گرم جوشی سے ملنا شروع کر دیا اور جیب سے پچاس ہزار روپے نکال کر رفوچکر ہو گیا، پتہ چلنے پر متاثرہ شخص نے پولیس کو اطلاع کر دی، ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد اس کی تلاش جاری ہے ۔ 

 

