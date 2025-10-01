اوباش کی دوشیزہ کو شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی ،ویڈیو بنا لی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اوباش نوجوان دوشیزہ کو شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بناتا اور نازیبا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دے کر بلیک میل کرتا رہا۔۔۔
، بتایا جاتا ہے کہ اقبال کالونی کی رہائشی مسماۃ(ر) نے پولیس کو بتایا کہ بلاک نمبر14کا رہائشی شہباز مبینہ طور پر دو سال سے بلیک میل کر کے اور شادی کا جھانسہ دے کر اسے زیادتی کا نشانہ بنا تارہا، ملزم نے اسکی نازیبا ویڈیو بھی بنائی اور دھمکی دی کہ کسی کو بتایا تو وائرل کردونگا، پولیس نے لڑکی کے ابتدائی بیان کی روشنی میں مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔