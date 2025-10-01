3ہزار جن نکالنے کا جھانسہ،30لاکھ ہتھیا لئے ،جعلی پیر گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں 17 سالہ لڑکی کے جن نکالنے کے لیے 30 لاکھ روپے ہتھیانے والا جعلی پیر گرفتارکر لیا گیا۔۔۔
، 43 شمالی کا رہائشی صوفی بلال کئی ماہ تک غلام عباس نامی شخص کی 17 سالہ بیٹی کے جن نکالنے اس کے گھر آتا رہا ملزم نے جن نکالنے کی کوشش کے دوران لڑکی سے نازیبا حرکات اور زنا کی کوشش بھی کیں ،جن نکالنے کے لیے لڑکی کے بال ناخن اور خون سے چلا کاٹنے کے لیے پہلے 20 لاکھ اور بعد میں 10 لاکھ کے زیورات دھوکہ سے وصول کئے ،ملزم نے اہل خانہ کو بتایا کہ تمہارے گھر تین ہزار سے زائد جن ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے مزید30لاکھ درکار ہیں اہل خانہ کے انکار کرنے پر ملزم نے 17 سالہ لڑکی کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی، پولیس کا کہنا ہے کہ جعلی عامل کو گرفتار کر کے اسکا علاقہ مجسٹریٹ سے ریمانڈ حاصل کر کے تفتیش کی جارہی ہے ۔