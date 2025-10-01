یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنفیوشس ڈے منایا گیا رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا سٹڈیز کے اشتراک سے کنفیوشس ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر عظیم چینی مفکر، معلم اور۔۔۔
ثقافتی رہنما کنفیوشس کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے پاک،چین دوستی کو اجاگر کیا گیا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی چینی قونصلیٹ لاہور کے پولیٹیکل وپریس آفس کے ڈائریکٹر مسٹر لی ہاؤٹنگ تھے جبکہ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے مہمانِ اعزاز کے طور پر شرکت کی۔تقریب کا آغاز کیک کاٹنے سے ہوا جس کے بعد رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے ۔