صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنفیوشس ڈے منایا گیا رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنفیوشس ڈے منایا گیا رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا سٹڈیز کے اشتراک سے کنفیوشس ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر عظیم چینی مفکر، معلم اور۔۔۔

 ثقافتی رہنما کنفیوشس کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے پاک،چین دوستی کو اجاگر کیا گیا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی چینی قونصلیٹ لاہور کے پولیٹیکل وپریس آفس کے ڈائریکٹر مسٹر لی ہاؤٹنگ تھے جبکہ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے مہمانِ اعزاز کے طور پر شرکت کی۔تقریب کا آغاز کیک کاٹنے سے ہوا جس کے بعد رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر