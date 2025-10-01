ڈپٹی کمشنر میانوالی کی شہریوں سے ملاقاتیں،مسائل سنے ،احکامات جاری
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر، میانوالی اسد عباس مگسی نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈی سی آفس میں روزمرہ کی بنیاد پر آنیوالے شہریوں سے ملاقات کی۔۔۔
انہوں نے شہریوں کی جا نب سے پیش کی جا نیوالی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو موقع پر احکا مات جاری کئے ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے تحت ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام شہری کیلئے کھلے ہیں۔انہوں نے کہا کہ شہری براہ راست ڈی سی آفس میں آکر ان سے ملاقات کر کے اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں۔