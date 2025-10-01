فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم کی ایک ہفتے کی کارکردگی رپورٹ جاری
میانوالی (نامہ نگار )پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم کا صحت دشمن عناصرکے خلا ف گزشتہ ہفتے کے دوران ضلع بھر میں مختلف فوڈ پوائنٹس کا معائنہ۔۔۔
،جن میں ہوٹل،کریانہ سٹور،فوڈ پوائنٹ،گوشت کی دوکانوں،دودھ کی دوکانوں اورمٹھائی کے کارخانوں پر عوام الناس کی صحت کے حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے ،چیکنگ کے دوران میانوالی میں داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ لگاکر دودھ لانے اور لے جانے والی گاڑیوں اورموٹر سائیکلوں میں 23090لیٹردودھ کو چیک کیاگیا۔مختلف کاروائیوں کے دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قوانین کے تحت6.3کلوگرام مختلف کھانے کی اشیاء،4کلوگرام بسکٹ،4.3 کلوگرام زائدالمعیادچائے کی پتی،17.7کلو گرام ممنوع نمک،31لیٹردودھ،1کلوگرام مصالہ جات،2.4کلوگرام غیرمعیاری دالیں ضائع کروادیا گیا اور مجموعی طور پر226000روپے کا جرمانہ کیا گیا۔مزیدبراہ چیکنگ کے دوران میانوالی میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن پنجاب فوڈ اتھارٹی کی نگرانی میں فوڈسیفٹی ٹیمزنے ایک گاڑی کی چیکنگ کے دوارن میانوالی میں 52کلوگرام مضرصحت گوشت برآمدکرکے تلف کر دیا اورملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کروادی گئی۔