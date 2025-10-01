صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں کسان متاثر :عاصم شیر میکن

  • سرگودھا
سیلاب سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں کسان متاثر :عاصم شیر میکن

شاہ پور صدر(نامہ نگار )سیلاب کی وجہ سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں کسان متاثر ہوئے ہیں ، لائیو سٹاک ڈیری فارمنگ کو شدید نقصان ہوا ہے۔۔۔

 ، حکومت پنجاب متاثرین سیلاب کی بحالی کیلئے کوشاں ہے ، جلد ہی متاثرین کی فہرستیں تیار کر کے ان کے نقصانات کے ازالے کیلئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں ، یہ بات پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن ٹھٹی نیکہ نے معروف سیاسی رہنما رانا کریم داد جھمٹ کے ڈیرہ پر عشائیہ کے موقع پر سایسی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے کہی ، انہوں نے کہا کہ حلقہ میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کرائے گئے ، عوام کے مسائل کے حل کیلئے ہر وقت دستیاب ہوں ، ہر ماہ چار دن ایم سی ہال شاہ پور صدر اور کوٹ پہلوان میں کھلی کچہری لگائی جاتی ہے ، عوام سے ہمہ وقت رابطہ رکھتا ہوں ، عوام جب چاہیں اپنے کاموں کے سلسلہ میں رابطہ کر سکتے ہیں ،اجتماع میں راناکریم داد جھمٹ, رانا مولا داد جھمٹ ,رانا جہان داد جھمٹ ،کوآرڈی نیٹر پی پی 80 شاہپور سردار آصف حیات میکن سابق ناظم رانا اورنگزیب جھمٹ ,سابق چیئرمین یوسی مہر ضمیر الحسن جھاوری ,مہر احمد حیات بکھر ,رانا اسد حیات جھمٹ ,رانا اللہ داد جھمٹ سرفراز ریان مہر نیاز احمد ہتار,صفدر حسین کھوکھر,اور دیگر لوگ شریک ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر