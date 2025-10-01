سیلاب سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں کسان متاثر :عاصم شیر میکن
شاہ پور صدر(نامہ نگار )سیلاب کی وجہ سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں کسان متاثر ہوئے ہیں ، لائیو سٹاک ڈیری فارمنگ کو شدید نقصان ہوا ہے۔۔۔
، حکومت پنجاب متاثرین سیلاب کی بحالی کیلئے کوشاں ہے ، جلد ہی متاثرین کی فہرستیں تیار کر کے ان کے نقصانات کے ازالے کیلئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں ، یہ بات پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن ٹھٹی نیکہ نے معروف سیاسی رہنما رانا کریم داد جھمٹ کے ڈیرہ پر عشائیہ کے موقع پر سایسی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے کہی ، انہوں نے کہا کہ حلقہ میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کرائے گئے ، عوام کے مسائل کے حل کیلئے ہر وقت دستیاب ہوں ، ہر ماہ چار دن ایم سی ہال شاہ پور صدر اور کوٹ پہلوان میں کھلی کچہری لگائی جاتی ہے ، عوام سے ہمہ وقت رابطہ رکھتا ہوں ، عوام جب چاہیں اپنے کاموں کے سلسلہ میں رابطہ کر سکتے ہیں ،اجتماع میں راناکریم داد جھمٹ, رانا مولا داد جھمٹ ,رانا جہان داد جھمٹ ،کوآرڈی نیٹر پی پی 80 شاہپور سردار آصف حیات میکن سابق ناظم رانا اورنگزیب جھمٹ ,سابق چیئرمین یوسی مہر ضمیر الحسن جھاوری ,مہر احمد حیات بکھر ,رانا اسد حیات جھمٹ ,رانا اللہ داد جھمٹ سرفراز ریان مہر نیاز احمد ہتار,صفدر حسین کھوکھر,اور دیگر لوگ شریک ہوئے ۔