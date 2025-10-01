پنجاب گروپ آف کالجزکے زیر اہتمام روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹرویز پولیس اور پنجاب گروپ آف کالجز سرگودھا کے اشترا ک سے ایک روزہ روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیاگیا،جس کا مقصد نوجوان طلباء کو ٹریفک قوانین سے روشناس کروانا اور ۔۔۔
محفوظ ڈرائیونگ کے اصولوں کو فروغ دینا تھا، سیمینار کے مہمان خصوصی ڈی آئی جی موٹروے پولیس عمران شاہدتھے جبکہ صدارت ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز سرگودھاراؤ آصف رضانے کی ، انچارج روڈ سیفٹی یونٹ سید سبط حسین نے روڈ سیفٹی سے متعلق اہم نکات پر روشنی ڈالی ، جس کے بعد شرکاء سے سوال جواب کا سیشن ہوا ، خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی موٹروے پولیس عمران شاہدنے کہا کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹرویز پولیس ہمیشہ سے محفوظ اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے فروغ کے لیے کوشاں رہی ہے ، اور یہ سیمینار اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے ، ریجنل ڈائریکٹر پنجاب کالجز راؤ آصف رضا نے اپنے خطا ب میں موٹر وے حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سفر کرنے والے افراد، خاص طور پر نوجوان طلباء و طالبات میں ٹریفک قوانین کی آگاہی، حادثات سے بچاؤ، اور محفوظ ڈرائیونگ کے اصولوں کو فروغ دینے کے لیے سیمینار ایک مؤثر قدم ہے ۔