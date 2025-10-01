ضلعی کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس ،امن وامان دیگر امو ر کا جائزہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ضلعی کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلعی پولیس آفیسر صہیب اشرف، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رانا ابوبکر سمیت انتظامی محکموں اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔۔۔
اجلاس میں ضلعی سطح پر امن و امان اور عوامی سہولیات کی فراہمی کے لئے مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں زیر غور ایجنڈے میں ٹریفک قوانین پر عملدرآمد، غیر قانونی پٹرول پمپس اور ایل پی جی ری فیلنگ دکانوں کے خلاف کریک ڈاؤن، بڑے روڈز اور شاہراہوں کی تعمیر و مرمت، تجاوزات کے خلاف بلا تعطل آپریشن، دینی مدارس کی رجسٹریشن ، بجلی چوری کی روک تھام اور عوامی آگاہی مہم شامل تھے ۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو سہولت دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے لئے تمام ادارے قریبی رابطے اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے ٹریفک پولیس کو ہدایت کی کہ قوانین کی سختی سے پاسداری کرائی جائے ، ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لئے عملی اقدامات کیے جائیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ غیر قانونی پٹرول پمپس اور ایل پی جی ری فیلنگ دکانیں انسانی جانوں کے لئے سنگین خطرہ ہیں، ان کے خلاف بھرپور آپریشن جاری رکھا جائے ۔