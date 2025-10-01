بورڈ آف ریونیو کے مختلف انیشیٹوز پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو کے مختلف انیشیٹوز پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوااجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ریونیو اور اسسٹنٹ کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔۔۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر سرگودہا نے کہا کہ ریونیو افسران اور ملازمین ایک ٹیم کی طرح کام کریں اور بی او آر کے تمام اہدا ف مقررہ مدت میں مکمل کریں تاکہ سرگودھا ڈویڑن انڈیکیٹرز میں صوبہ بھر میں نمایاں مقام حاصل کرے ۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنرز کا کردار کلیدی اہمیت رکھتا ہے ۔کمشنر نے ہدایت کی کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ریونیو ہر ہفتہ اور ڈپٹی کمشنرز ہر ماہ ریونیو افسران و عملہ کا اجلاس منعقد کر کے کارکردگی کا جائزہ لیں۔ ناقص کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں کو سٹیپ ڈاؤن کیا جائے جبکہ اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران و ملازمین کو تعریفی سرٹیفکیٹس دیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پلس پراجیکٹ اور موضع جات کی ڈیجیٹائزیشن کے اہداف ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز ہر پندرہ روز بعد کھلی کچہری لگا کر عوامی مسائل کے فوری حل کو یقینی بنائیں اور ان کے تصویری ثبوت بھی کمشنر آفس بھجوائیں۔ انہوں نے ایک سال سے زائد پرانے ریونیو کیسز کے فوری حل کی بھی ہدایت کی گئی۔