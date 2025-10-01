سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں خلاف میرٹ بھرتی کا انکشاف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا میں سپروائزروں کی مبینہ طور پر میرٹ سے ہٹ کر بھرتی کرنے کا انکشاف ہوا ہے ۔۔۔
ذرائع کے مطابق سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا نے چند روز قبل سپروائزر بھرتی کئے جس میں سے بعض بھرتی ہونے والے سپروائزر مبینہ طور پر حکومتی ممبران اسمبلی اور حکومتی جماعت کے عہدیداروں کی سفارش سے بھرتی ہوئے ہیں ،جبکہ میرٹ پر آنیوالے امیدواروں کی ایک بڑی تعدا د اس صورتحال سے مایوس ہو کر رہ گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ بھرتیوں میں میرٹ کی دھجیاں بکھیری گئیں ، اور جو حق دار ہیں وہ دفاتر میں کال بال بن کر رہ گئے ہیں ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ،حکومت میرٹ کی بات کرتی ہے مگر حکمران جماعت خودہی میرٹ پالیسی میں رکاوٹ بن کر بھرتیوں سے سیاسی فائدے اٹھانے میں مصروف ہے ، جن کی کوئی سفارش نہیں تو وہ کہاں جائیں؟انہوں نے وزیر اعلی مریم نواز شریف سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے جبکہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی حکام کا کہنا ہے کہ بھرتی میں سیاسی دباؤ ضرور تھا لیکن بھرپور کوشش کی گئی کہ بھرتی میرٹ پرہوں ،جو امیدوار میرٹ پر پورے اترے انہی کی سفارش مانی گئی اور ان سے یہ یقین دہانی بھی کروا ئی گئی کہ وہ حلقوں میں کام کرینگے ،بصورت دیگر انہیں فوری نکال دیا جائے گا۔