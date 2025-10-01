پینے کے پانی کے غیر قانونی کنکشنز کیخلاف خصوصی کریک ڈائون کی تیاریاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) واسا سرگودھا نے شہر میں غیر قانونی پینے کے پانی کے کنکشن رکھنے والوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دیں، پانی کے کنکشن از خود ریگولرائزڈ کروانے کیلئے دی گئی۔۔۔
مہلت ختم ہونے پر شہریوں کو حتمی نوٹسز کے اجراء کا عمل شروع کر دیا گیا ،15ستمبر سے کنکشنز منقطع کرنے کے ساتھ ساتھ مقدمات بھی درج کروائے جائیں گے اس حوالے سے ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان نے روزنامہ دنیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تین اور پانچ مرلہ کے مکانات پر پانی کے کنکشنوں پر پچاس فیصد سبسڈی دی جائے گی شہریوں کو صاف اور معیاری پینے کے پانی اور سیوریج کے بہتر نظام کی فراہمی اولین ترجیح ہے شہری واسا سے تعاون کریں تاکہ مسائل حل کرنے میں دشواری پیش نہ آئے انہوں نے بتایا کہ فیکٹری ایریا کی نئی واٹر سپلائی سکیم کا سروے کیا جارہا آئندہ چند روز تک اس سکیم کو فنکشنل کر دیا جائے گا جس سے پینے کے پانی کی فراہمی بہتر ہوگی اس سکیم سے سیٹلائٹ ٹاؤن سے بلاک اے کی واٹر سپلائی کو پانی فراہم کیا جائے گا۔