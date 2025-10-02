صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشہ آورچینی کھلادی، 2 جعلی عامل عورتیں گھر لوٹ کر فرار

  • سرگودھا
نشہ آورچینی کھلادی، 2 جعلی عامل عورتیں گھر لوٹ کر فرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آسیب اور بیماریوں کے خاتمے کا جھانسہ دے کر دو جعلی عامل خواتین نے گھر میں موجود خاتون اور اس کی دو بیٹیوں کو چینی میں نشہ اور چیز کھلائی اور گھر لوٹ کر فرار ہوگئی۔

پولیس کے مطابق شمشیر روڈ سرگودھا کے رہائشی مطلوب حسین کے گھر دو جعلی عامل خواتین ائیں اور انہوں نے اسیب اور گھر سے بیماریوں کے خاتمے کے لیے چینی پر دم پڑ کر دیا دم پڑی چینی کھاتے ہی خاتون اور اس کی دونوں جواں بیٹیاں نیم بے ہوش ہو گئی اس دوران عامل خواتین نے جائے نماز اور پرانے کپڑوں کا تقاضہ کیا خاتون نے گھر کا صندوق کھولا تو دونوں خواتین مکاری اور چالاکی سے دو لاکھ روپے نقد طلائی زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء لے گئیں دونوں خواتین کے خلاف تھانہ عطاء شہید پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

