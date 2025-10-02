عالمی بینک کی رپورٹ نے حکومتی دعووں کی قلعی کھول دی، ملک حسن اسلم
خوشاب(نمائندہ دُنیا)پاکستان تحریک انصاف کے رہنما و رکن پنجاب اسمبلی ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ نے لیگی حکومت کے معاشی بحالی کے تمام دعوے بے نقاب کر دیے ہیں۔
میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو سالوں میں مہنگائی آسمان کو چھونے لگی ہے، اور عوام کو صرف جھوٹے وعدوں سے بہلایا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر جمہوری طریقے سے اقتدار میں آنے والے حکمران ناکامیوں کے باعث اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں لیکن اب یہ پالیسی مزید نہیں چلے گی۔