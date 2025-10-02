صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
گھریلو جھگڑے پر بھائی نے 19 سالہ چھوٹی بہن کو قتل کر دیا

میانوالی(نامہ نگار)عیسیٰ خیل کے علاقے کچہ کالو خیل میں گھریلو جھگڑے پر بھائی نے 19 سالہ چھوٹی بہن کو قتل کر دیا۔

مقتولہ کی والدہ وزیراں بی بی کے مطابق دونوں میں کھانے کے دوران تلخ کلامی ہو ئی تھی ،انہوں نے مزید کہا کہ وہ رات کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سو رہی تھی، بیٹا رمضان دروازے کے پاس سویا ہوا تھا ،اچانک رات کے پچھلے پہر ایک بجے کے قریب شور شرابا ہوا ،بلب کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ رمضان اپنی چھوٹی بہن راحیلہ بی بی کی چارپائی کے پاس اسے کھڑا للکار رہا تھا کہ تمہیں شام کی لڑائی کا مزہ چکھاتا ہوں اور ساتھ ہی چھریوں کے وار کر دئیے جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی ،ملزم موقع سے فرار ہو گیا، تھانہ عیسٰی خیل پولیس نے والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔

