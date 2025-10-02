صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاروقہ میں مصنوعی مہنگائی، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی

  • سرگودھا
فاروقہ میں مصنوعی مہنگائی، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) فاروقہ میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔

شہریوں کے مطابق آٹا، گھی، چینی، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں جبکہ دوکاندار سیلاب کو جواز بنا کر من مانے نرخ وصول کر رہے ہیں۔ حالانکہ فاروقہ یا ضلع سرگودھا میں کہیں بھی سیلاب نہیں آیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ دراصل منافع خوروں کی خود ساختہ مہنگائی ہے ، جسے قابو میں لانے کیلئے فوری اقدامات کی ضرورت ہے ، مگر انتظامیہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔

