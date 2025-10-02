ستمبر ستمگر ثابت، گرمی اکی شدت برقرار، برسیم کی کاشت متاثر
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) ستمبر کے مہینے میں گرمی کی شدت کم نہ ہو سکی، موسم کی سختی نے شہریوں کو بدستور پریشان کیے رکھا۔
عموماً ستمبر کے وسط تک موسم میں خوشگوار تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے ، تاہم رواں سال سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود گرمی کا زور ٹوٹ نہ سکا۔ کاشتکاروں کے مطابق شدید گرمی کے باعث برسیم کے چارے کی بروقت کاشت ممکن نہیں ہو سکی، جس سے چارے کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 4 اکتوبر کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہو گی۔