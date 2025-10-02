ایڈوائزر محتسب اعلیٰ کا دورہ بھلوال، کھلی کچہری میں مسائل سنے
بھلوال(نمائندہ دنیا)ایڈوائزر محتسب اعلیٰ پنجاب محمدالیاس گل نے بھلوال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کھلی کچہری کا انعقاد کرتے ہوئے عوامی مسائل اور شکایات براہِ راست سنے۔
انہوں نے واضح ہدایات جاری کیں کہ کسی بھی صوبائی محکمے کے خلاف موصول ہونے والی شکایات کو 60 دن کے اندر اندر حل کیا جائے گا۔کھلی کچہری میں شہریوں کی بڑی تعدادشریک ہوئی، جنہوں نے پانی، صفائی، صحت، تعلیم، پولیس، اور محکمہ مال سمیت مختلف شعبوں سے متعلق شکایات پیش کیں متعدد افراد نے مخصوص سرکاری اہلکاروں کی نااہلی اور بدعنوانی کی نشاندہی بھی کی۔ ایڈوائزر محتسب نے تمام شکایات کو بغور سنا اور موقع پر موجود متعلقہ محکموں کے افسران کو فوری ایکشن لینے کی ہدایت کی اس موقع پر میڈیا نمائندگان صدر بھلوال پریس کلب مرزا محمد اسلم بیگ سمیت صفدر تلوکار،رانا لیاقت علی، غلام علی راجپوت، علی جٹ، ارشد راجرڈ، طلعت حسین سمیت دیگر موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ محتسب اعلیٰ پنجاب کا ادارہ عوام کو فوری اور بلا معاوضہ انصاف کی فراہمی کے لیے کام کر رہا ہے ، اور اس مقصد کے لیے ہر تحصیل میں کھلی کچہریاں منعقد کی جا رہی ہیں تاکہ عوام براہ راست اپنی آواز حکام تک پہنچا سکیں۔