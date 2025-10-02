پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی کمانڈ پریڈ تقریب
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب بھر کی طرح بھکر میں بھی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی(پیرا فورس)کی کمانڈ پریڈ کی خصوصی تقریب ڈی سی آفس میں منعقد ہوئی۔
اس موقع پر پیرافورس بھکر کے چاک و چوبند دستے نے ڈپٹی کمشنر/چیئرمین پیرا فورس بھکر محمد اشرف کو سلامی پیش کی گئی۔خصوصی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبد القدیر،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر محمد ارشدوٹو، ایس ڈی ای او پیرا محمد سجاد اور اسسٹنٹ کمشنر بھکر مہتاب احمد خان نے بھی شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ڈپٹی کمشنر/چیئرمین پیرا فورس محمد اشرف نے کہا کہ وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوامی مسائل کے بروقت حل کیلئے پیرا فورس بھکر کے قیام کاعمل نہایت احسن اقدام اور وقت کی ضرورت ہے۔