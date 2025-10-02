ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال دریا خان کا اچانک دورہ
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے ٹی ایچ کیو ہسپتال دریا خان کا اچانک دورہ کیا اور فراہم کردہ ہیلتھ سروسز کا تفصیلی معائنہ کیا۔
سی ای او ہیلتھ نے ہسپتال کے مختلف وارڈز میں مریضوں سے ملاقات کی اور ان سے علاج معالجہ کے حوالہ سے دریافت کیا۔انہوں نے ادویات کی دستیابی،صفائی ستھرائی اورسٹاف کی حاضری کا بھی مفصل جائزہ لیا۔انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایات جاری کیں کہ مریضوں کو بروقت اورمعیاری طبی سہولیات کی فراہمی کا عمل ہرصورت یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ صحت عامہ کے شعبے کی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔