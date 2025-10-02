صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن معاہدے کی حمایت کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں، محسن شاہنواز رانجھا

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)مسلم لیگ ن کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک متنازعہ جماعت کی جانب سے کیے جانے والے منفی پروپیگنڈے سے عوام کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔

انہوں نے واضح کیا کہ امن معاہدے کی حمایت کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے ۔صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امن معاہدے کا مقصد صرف اور صرف اسرائیلی جارحیت کو روکنا، غزہ کے نہتے مسلمانوں کے قتل عام کا خاتمہ کرنا، اور وہاں نظامِ زندگی کو بحال کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے۔

