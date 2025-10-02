ڈپٹی کمشنر بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، سہولیات کا جائزہ
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے مریم نواز ہیلتھ کلینک چک نمبر47 ٹی ڈی اے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور ادویات کی دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر نے مریضوں سے فراہم کردہ ہیلتھ سروسز بارے دریافت کیا۔انہوں نے کہا کہ عوام الناس کو صحت کی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جہاں خان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر صفائی ستھرائی کے جاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ شاہراہوں، گلی محلوں اور عوامی مقامات پر صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے۔ تاکہ عوام کو ایک صحت مند اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر شروع کیے گئے اس پروگرام کا مقصد شہروں اور دیہات میں دیرپا صفائی کے نظام کو یقینی بنانا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے عملے کو ہدایت دی کہ تمام مشینری اور وسائل کو بروئے کار لا کر مہم کو کامیاب بنایا جائے اور عوام میں صفائی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی مہمات بھی چلائی جائیں۔