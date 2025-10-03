نوجوانوں کو موبائل فونز،نشہ سے دور رکھنے کیلئے کھیلوں کے گرائونڈ آباد کئے جائیں،منیب سلطان چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نوجوان نسل کو موبائل اور نشہ سے دور رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ کھیلوں کے گراؤنڈ آباد کئے جائیں اور۔۔۔۔
ہر سطح پر مختلف کھیلوں کا انعقاد نوجوان نسل کو ان وباؤں سے دور رکھنے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے حکومتی سطح پر بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کھیلوں کے فروغ کیلئے اپنا کردار ادا کریں سابق صوبائی وزیر منیب سلطان چیمہ نے مختلف لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ کھیلیں انسان کو نہ صرف صحت مند رکھتی ہیں بلکہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں آج پاکستان کی نوجوان نسل کھیلوں کے گراؤنڈز آباد کرنے کی بجائے موبائل کی طرف راغب ہوچکی ہے جس کی وجہ سے وہ مختلف اقسام کے مسائل کا شکار ہے آج بھی اگر ہم کھیلوں کے فروغ کیلئے مخلصانہ کوشش کریں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ نوجوان نسل کو موبائل اور نشہ جیسی لعنت سے بچایا جاسکتا ہے ۔