پاک سعود یہ دفاعی معا ہد ہ کے بعد اقتصاد ی تعاو ن میں تیزی متوقع : شیخ آصف وہرہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ سعود ی عر ب کی سرمایہ کا ر ی اور ا یس آئی ا یف سی کی معاو نت سے پاکستا ن میں تو انا ئی اور۔۔۔

 معد نی شعبوں میں ترقی کا نیا در واز ہ کھلنا ہر حوا لہ سے خوش آئند ہے تیل گیس اور معد نی شعبوں میں سرما یہ کا ر ی کا اظہا ر پاکستا نی معیشت کیلئے خوش آئند ہے پاکستا ن اور سعود ی عرب کے دفاعی معا ہد ہ کے بعد ا ب اقتصاد ی تعاو ن میں بھی تیزی متوقع ہے حکو مت پاکستانی سرمایہ کا ر وں کو ز یا دہ سے ز یادہ مراعات دے۔ تا کہ پا کستا ن میں سرمایہ کا ر ی میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو ۔

 

