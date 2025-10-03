وزیر اعلٰی پنجاب نے کم کرائے پر بسیں چلا کر دل جیت لئے ،شہزاد گجر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مسلم لیگ ن کے رہنماء چوہدری شہزاد گجر نے کہا ہے کہ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف نے سرگودھا سمیت پنجاب بھر میں گرین بسیں صرف بیس روپے کرایہ پر چلا کر غریب عوام کے دل جیت لئے ہیں۔۔۔
، وزیر اعلی اور ان کی ٹیم جس طرح عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی منصوبوں کیلئے تاریخی اقدام اٹھا رہی ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ،سیلاب کی تباہ کاریوں کے دوران پنجاب حکومت اور حکومتی مشینری کی کوششیں لائق تحسین ہیں، مریم نوازشریف واحد لیڈر ہیں جو عوام کا در د حقیقی طور پر محسوس کر کے ان کے مسائل کے حل کیلئے سنجیدہ ہیں اور دن رات ایک کر کے صوبہ کی عوام کو ریلیف پہنچار ہی ہیں۔