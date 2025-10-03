صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی ا ور چوری کی 13وارداتیں،لاکھوں لوٹ لئے گئے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 89جنوبی کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر طیب احسان سے 70ہزار روپے نقدی، موبائلز ،اے ٹی ایم کارڈ و دیگر اشیاء چھین لیں۔۔۔

،ریلوے روڈ پر نامعلوم شخص نے ارشد محمود کے گھر میں گھس کر اسلحہ کے زور پر دو لاکھ روپے نقدی، زیورات و دیگر سامان لوٹ لیا اور فرار ہوگیا،جبکہ 49شمالی کے فرخ شہزاد،ساہی وال کے وسیم عباس،ڈیرہ جدید کے محمد نوازکے گھروں سے لاکھوں روپے کا مال و زر،محلہ مظفر آباد سے ناصر حسین ،لیاقت مارکیٹ سے غلام محمود،محمدی بازار سے جاوید صادق،ہادی پورہ سے محمد اقبال،پوسٹ آفس بھلوال کے باہر سے جنید ،ریمونٹ ڈپو سے محمد قاسم،91جنوبی سے محمد خان،دودہ سے عمر حیات کی موٹرسائیکلیں نامعلوم چور اڑا لے گئے ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

