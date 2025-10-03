صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوکل گورنمنٹ، ہائی وے ، محکمہ بلڈنگز کے فنڈز بحال نہ ہوسکے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی اختتام کے قریب ہے جبکہ لوکل گورنمنٹ، ہائی وے ، بلڈنگز و دیگر اداروں کے لیپس ہونیوالے فنڈز کی بحالی کے احکامات کے باوجود ان کے اجراء کا تعین نہیں ہو سکا۔۔۔

 جس کے باعث سینکڑوں سکیمیں التواء کا شکار ہو رہیں اس طرح سرگودھا ضلع میں ڈویلپمنٹ کا کا م جہاں ابتر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے وہاں ان سکیموں کی ابتدائی لاگت میں ممکنہ اضافہ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ،30جون کو منجمد ہونیوالے کروڑوں روپے کے فنڈز کی بحالی بابت کئی مرتبہ احکامات تو جاری ہو چکے ہیں مگر متعلقہ ہیڈز میں ان کی منتقلی اور اجراء کا تعین ایک مسئلہ بناہوا ہے ،فنڈز جاری نہ ہونے کے باعث سینکڑوں چھوٹی بڑی سکیمیں متاثر ہوئی ہیں، اسی طرح سابقہ مالی سال کے آخری مہینے میں بلدیاتی اداروں کے تحت شروع ہونیوالے ترقیاتی کام بھی شروع نہیں ہو رہے اکثر ادھوری سکیموں کے ٹھیکیدار غائب ہو چکے ہیں، جہاں ادھورا کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا ہے وہاں یہ ادھوری سکیمیں متعلقہ علاقوں کے رہائشی افراد کیلئے وبال جان بنتی جا رہی ہیں،ستم ظریفی یہ ہے کہ محکمہ بلڈنگز، لوکل گورنمنٹ، روڈز، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ و دیگر محکمے کاغذی کاروائی کر کے سب اچھا کا را گ الاپ رہے ہیں،جبکہ شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

