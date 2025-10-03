یہ جتنے مرضی پرچے کرلیں، ان کی الٹی گنتی شروع ہوچکی ہے ، سجاد چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آئی ایم ایف سے اربوں کا قرض منظور ہوتے ہی حکومت نے شہ خرچیاں کرنا شروع کررکھی ہیں یہ قرض عوام پر خرچ ہونے کی بجائے دونوں چور پارٹیاں اپنے بندوں کو نوازنے کیلئے خرچ کرینگی۔۔۔
ان کا کام قرض لیکر قوم کو مقروض کرنا’ پیسہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کرنا اور قوم کو مقروض کرکے بیرون ملک بھاگ جانا شیوہ بنالیا ہے ،رہنما پی ٹی آئی سجاد چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ قوم نکلنا شروع ہوچکی ہے یہ جتنے مرضی پرچے کرلیں ان کی الٹی گنتی شروع ہوچکی ہے یہ زرداری اور نواز کبھی بھی قوم سے مخلص نہیں ہوسکتے عمران خان انشاء اﷲ جلد قوم میں ہونگے ۔