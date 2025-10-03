سڑکوں سے ملحقہ محکمہ ہائی وے کی جگہوں پرقبضے برقرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ انہار اورہائی وے سرگودھا کے افسران کی عدم توجہی کے باعث سڑکات سے ملحقہ محکمے کی جگہوں پر کئے گئے قبضے واگزار نہ کروائے جا سکے۔۔۔
،جس پر محکمہ ہائی وے کومستقبل میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کو رواں رکھنے کے لئے سڑکات کو کشادہ کرنے میں دشواری پیش آنے کا خدشہ ہے ذرائع کے مطابق محکمہ ہائی وے کی سڑکات کے دونوں اطراف اور محکمہ انہار کی پٹریوں کے کئی کئی فٹ جگہ مذکورہ محکموں کی ملکیت ہے لیکن افسران کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث بااثر افراد اور پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونی کی انتظامیہ نے ان جگہوں پر نظر جما رکھی ہیں اور دھیرے دھیرے قبضہ کرنے لگے ہوئے ہیں،ان قبضوں کو واگزار کروانے کیلئے مختلف اوقا ت میں انتظامیہ اعلانات کر چکی ہے تاہم عملدرآمد روایتی سستی کی نذر ہو کر رہ گیا ہے ۔