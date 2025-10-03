صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکوں سے ملحقہ محکمہ ہائی وے کی جگہوں پرقبضے برقرار

  • سرگودھا
سڑکوں سے ملحقہ محکمہ ہائی وے کی جگہوں پرقبضے برقرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ انہار اورہائی وے سرگودھا کے افسران کی عدم توجہی کے باعث سڑکات سے ملحقہ محکمے کی جگہوں پر کئے گئے قبضے واگزار نہ کروائے جا سکے۔۔۔

 ،جس پر محکمہ ہائی وے کومستقبل میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کو رواں رکھنے کے لئے سڑکات کو کشادہ کرنے میں دشواری پیش آنے کا خدشہ ہے ذرائع کے مطابق محکمہ ہائی وے کی سڑکات کے دونوں اطراف اور محکمہ انہار کی پٹریوں کے کئی کئی فٹ جگہ مذکورہ محکموں کی ملکیت ہے لیکن افسران کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث بااثر افراد اور پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونی کی انتظامیہ نے ان جگہوں پر نظر جما رکھی ہیں اور دھیرے دھیرے قبضہ کرنے لگے ہوئے ہیں،ان قبضوں کو واگزار کروانے کیلئے مختلف اوقا ت میں انتظامیہ اعلانات کر چکی ہے تاہم عملدرآمد روایتی سستی کی نذر ہو کر رہ گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گڈز ٹرانسپورٹ اڈے شہر سے باہر منتقل نہ ہوسکے : ٹریفک مسائل بڑھنے لگے

رب کریم کی مخلوق کی خدمت کرنا خوش قسمتی :تنویر بابر

ڈی سی کاشہر کا دورہ ، صفائی ،عوام کوسہولیات فراہمی کاجائزہ

جی ٹی روڈ پر وزیرآباد تک دونوں اطراف صرف 6الیکٹرک بسیں

ریونیو کھلی کچہریوں کا مقصد مسائل ترجیحاً حل کرنا:عبدالرزاق

منشا اﷲبٹ کاپھاٹک پر زیر تعمیر فلائی اوور منصوبے کا دورہ

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ