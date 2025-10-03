صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر ملکی کرنسی لہراکر ویڈیو بنانے کا جھانسہ ،نوسرباز گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) غیر ملکی کرنسی لہراکر ویڈیو بنانے کا جھانسہ دے کر مسافر کولوٹنے والا نوسرباز دھر لیا گیا ۔۔۔

بتایا جاتا ہے کہ سیال موڑ انٹر چینج پر جہلم کے رہائشی آصف نے ایک اسٹال سے پانی کی بوتلیں لیں جس پر اسٹال پرکھڑے شخص نے پیسے دینے کے دوران اس کے پرس میں پڑے ڈالر دیکھ لئے جس پر اس نے ڈالر کے ساتھ ویڈیو بنا نے کا کہہ کر چار سو ڈالر لئے اور ویڈیو بناکر تین سو ڈالر دے کر اچانک غائب ہو گیا، جس پر موٹر وے پولیس کو اطلاع کر دی گئی جس نے تلاش کے بعد ملزم کو پکڑ لیا جس کا نام قمر بتایا جاتا ہے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی گئی ۔ 

 

