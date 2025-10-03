صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل امت مسلمہ کے د ل میں گھونپا گیا خنجر ہے ،قاری عتیق الرحمان

  • سرگودھا
اسرائیل امت مسلمہ کے د ل میں گھونپا گیا خنجر ہے ،قاری عتیق الرحمان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ اسرائیل امت مسلمہ کے د ل میں گھونپا گیا ۔۔۔

خنجر ہے یہ ایک نا جا ئز ر یا ست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کر ے گا یہ فر ما ن قا ئد اعظم محمد علی جناح کا ہے پور ی قو م قا ئد اعظم کے ا س فر ما ن پر متفق ہے کیونکہ ا سرائیل جیسی نا جا ئز ر یا ست نے فلسطنیوں کی نسل کشی ظلم ستم اور بر بر یت کے تمام ریکار ڈ توڑ ڈا لے ہیں 60ہزا ر افراد سے ز یا د ہ لوگوں کو شہید کر کے اسرائیل نے انسا نی حقوق کی بد ترین پا ما لی کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو سیاحت کا مرکز بنانے کیلئے پرعزم، محمد علی رندھاوا

ایتھوپیا سے زرعی، لائیو سٹاک میں تعاون بڑھائینگے، رانا تنویر

پچھلے سال 7 لاکھ 35 ہزار لوگ بیرون ممالک گئے، چوہدری سالک

پاکستان اور عمان کا تعلیم کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

روسی زبان صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ نہیں روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، سفیر

جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ