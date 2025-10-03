اسرائیل امت مسلمہ کے د ل میں گھونپا گیا خنجر ہے ،قاری عتیق الرحمان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ اسرائیل امت مسلمہ کے د ل میں گھونپا گیا ۔۔۔
خنجر ہے یہ ایک نا جا ئز ر یا ست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کر ے گا یہ فر ما ن قا ئد اعظم محمد علی جناح کا ہے پور ی قو م قا ئد اعظم کے ا س فر ما ن پر متفق ہے کیونکہ ا سرائیل جیسی نا جا ئز ر یا ست نے فلسطنیوں کی نسل کشی ظلم ستم اور بر بر یت کے تمام ریکار ڈ توڑ ڈا لے ہیں 60ہزا ر افراد سے ز یا د ہ لوگوں کو شہید کر کے اسرائیل نے انسا نی حقوق کی بد ترین پا ما لی کی ہے ۔