زرعی رقبہ پر قبضہ کی کوشش ،ملازمین ہراساں،مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)زرعی رقبہ پر قبضہ کی کوشش اور ملازمین کو ہراساں کرنیوالے چھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا یا۔۔۔

، بتایا جاتا ہے کہ 6جنوبی میں نجم وغیرہ نے مخالف عاطف اقبال کے کے زرعی رقبہ پر قبضہ کی کوشش کی اور اسکے ملازمین کو ہراساں کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ، متاثرہ کاشتکار نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں ان کے خلاف پہلے بھی مقدمات درج ہو چکے ہیں اور متعدد مرتبہ یہ زرعی رقبہ،ڈیرہ جات، فش فارم وغیرہ پر قبضہ کی کوشش کر چکے ہیں ،ملازمین کو آتے جاتے زدوکوب کرکے ہراساں کرنا ملزمان نے وطیرہ بنا رکھا ہے جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

 

